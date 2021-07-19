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Аргентинский форвард перебрался из Дженоа в украинскую глубинку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 июля, 21:38
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За несколько дней до старта нового сезона Александрия усилилась нападающим Клаудио Спинелли, который поиграл в чемпионатах Аргентины, Италии и Словении
Спинелли уже в форме Александрии
Спинелли уже в форме Александрии

24-летний аргентинский форвард Клаудио Спинелли подписал контракт с Александрией. Детали соглашения не разглашаются.

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Помимо поединков в чемпионате Аргентины у Клаудио есть опыт выступлений в Италии. В 2018 году он подписал контракт с Дженоа. Однако заиграть за клуб так и не смог и пошел по арендам.

Последним клубом Спинелли был словенский Копер. В прошлом сезоне он отыграл за Копер 27 матчей и забил 3 гола.

В тренде

Трансферная цена футболиста 250 тысяч евро. Хотя в 2018 году его оценивали в 4 миллиона.

Ранее мы писали, что в составе команды Львов перед первой игрой нового сезона против Мариуполя положительные тесты на COVID получили 11 футболистов и 4 тренера – и это еще не все.

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