Аргентинский форвард перебрался из Дженоа в украинскую глубинку

За несколько дней до старта нового сезона Александрия усилилась нападающим Клаудио Спинелли, который поиграл в чемпионатах Аргентины, Италии и Словении

Спинелли уже в форме Александрии

24-летний аргентинский форвард Клаудио Спинелли подписал контракт с Александрией. Детали соглашения не разглашаются.

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Помимо поединков в чемпионате Аргентины у Клаудио есть опыт выступлений в Италии. В 2018 году он подписал контракт с Дженоа. Однако заиграть за клуб так и не смог и пошел по арендам.

Последним клубом Спинелли был словенский Копер. В прошлом сезоне он отыграл за Копер 27 матчей и забил 3 гола.

Трансферная цена футболиста 250 тысяч евро. Хотя в 2018 году его оценивали в 4 миллиона.

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