Арабский клуб продлил контракт с тренером, которому рашисты спалили музей в Горловке

Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров будет тренировать команду в следующем сезоне. Руководство эмиратского клуба осталось довольно результатом работы украинца и автоматически продлило контракт еще на год.

Соответствующая опция была прописана в соглашении Реброва с Аль-Айном. Об этом сообщает официальная страница клуба в Twitter.

Contract Renewal..

Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclubpic.twitter.com/I5vqD4szBG