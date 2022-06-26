Арабский клуб продлил контракт с тренером, которому рашисты спалили музей в Горловке

Эмиратский клуб Аль-Айн сохранил на тренерском мостике команды Сергея Реброва

Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров будет тренировать команду в следующем сезоне. Руководство эмиратского клуба осталось довольно результатом работы украинца и автоматически продлило контракт еще на год.

Соответствующая опция была прописана в соглашении Реброва с Аль-Айном. Об этом сообщает официальная страница клуба в Twitter.

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Contract Renewal..

Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclubpic.twitter.com/I5vqD4szBG — Al Ain FC (@alainfcae_en) June 25, 2022

По итогам сезона команда Реброва сделала золотой дубль – стала чемпионом страны и завоевала Кубок ОАЭ. Украинец восемь раз становился тренером месяца в чемпионате ОАЭ: с августа 2021 по март 2022 года.

Триумф Сергея Реброва в Эмиратах / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее мы сообщали, что российские оккупанты сожгли музей экс-форварда Динамо и Шахтера Сергея Реброва в Горловке. Рашистам не понравилась проукраинская позиция знаменитого футболиста.

Ребров всегда подчеркивал, что он украинец / Фото: REUTERS

Вот и на днях Сергей Ребров и его супруга Анна поддержали Украину на митинге в Италии.

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