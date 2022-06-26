Арабский клуб продлил контракт с тренером, которому рашисты спалили музей в Горловке

Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров будет тренировать команду в следующем сезоне. Руководство эмиратского клуба осталось довольно результатом работы украинца и автоматически продлило контракт еще на год.
Соответствующая опция была прописана в соглашении Реброва с Аль-Айном. Об этом сообщает официальная страница клуба в Twitter.
Contract Renewal..— Al Ain FC (@alainfcae_en) June 25, 2022
Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclubpic.twitter.com/I5vqD4szBG
По итогам сезона команда Реброва сделала золотой дубль – стала чемпионом страны и завоевала Кубок ОАЭ. Украинец восемь раз становился тренером месяца в чемпионате ОАЭ: с августа 2021 по март 2022 года.
Ракетный удар по Киеву
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты сожгли музей экс-форварда Динамо и Шахтера Сергея Реброва в Горловке. Рашистам не понравилась проукраинская позиция знаменитого футболиста.
Вот и на днях Сергей Ребров и его супруга Анна поддержали Украину на митинге в Италии.