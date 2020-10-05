Апокалипсис в Англии: "Ливерпуль" уничтожен 2:7, Моуринью прибил "МЮ" 6:1

Воскресенье, 4 октября, стало черным днем для самых титулованных клубов Англии – 20-кратного чемпиона страны "Манчестер Юнайтед" и 19-кратного – "Ливерпуля". Об обоих "вытерли ноги" их соперники по четвертому туру АПЛ. Оба проиграли с разницей в пять мячей! А вы говорите, у "Манчестер Сити" – кризис...

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"Манчестер Юнайтед" на своем поле слился "Тоттенхэму" 1:6! Жозе Моуринью, возглавляющий "шпор", просто уничтожил свой бывший клуб.

"Это худший день в моей карьере тренера "Манчестер Юнайтед", худший день для всех игроков этого клуба", – признает норвежский наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер

"Ливерпуль" же – действующий чемпион Англии и одна из самых симпатичных команд нынешнего века – разгромлен на выезде "Астон Виллой". 2:7 в Бирмингеме – небывалый позор для Юргена Клоппа...

Реклама "Ливерпуль" / Фото: Reuters

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Фаны "Ливерпуля" принялись вспоминать, унижали ли когда-либо их команду подобным образом. Оказалось, что да, унижали – за четыре года до рождения нынешнего коуча мерсисайдцев Клоппа. В последний раз "Ливерпуль" пропускал 7 мячей – вдумайтесь только – в апреле 1963 года, проиграв тогда "Тоттенхэму" – 2:7.

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" – 7:2

Голы: Уоткинс, 4, 23, 39, Макгинн, 35, Баркли, 55, Грилиш, 66, 75 – Салах, 33, 60

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"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" – 1:6

Голы: Фернандеш, 2 (пен) – Ндомбеле, 4, Сон, 7, 37, Кейн, 31, 79 (пен), Орье, 51

Удаление: Мартиаль (28, "МЮ")

Турнирная таблица чемпионата Англии

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетал из Лиги чемпионов

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