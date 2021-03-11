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Анонс и прогноз комментатора на матч "Динамо" – "Вильярреал" в Лиге Европы

11 марта, 18:10

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов надеется, что "Динамо" сегодня не проиграет

Сегодня киевское "Динамо" сыграет с испанским "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55. Смотреть матч "Динамо" – "Вильярреал" можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

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Кроме этого, мы проведем стрим матча "Динамо" – "Вильярреал".

"Динамо" сыграет в 1/8-й этого турнира в пятый раз. Дважды они проходили далее, но последние два раза останавливались на этой стадии, не преодолев "Лацио" и "Челси". "Вильярреал" сыграет на данном этапе также в пятый раз и лишь единожды им не удалось пройти в четвертьфинал.

Киевляне – лидеры чемпионата Украины с преимуществом над "Шахтером" в четыре очка. На их счету серия из десяти матчей во всех турнирах без поражений. На своем поле "бело-синие" не проигрывают восемь поединков. А вот в одиннадцати последних играх в Киеве в Лиге Европы лишь три победы, четыре последние – без поражений, правда, три из них ничейные. Кадровых потерь немало – Вербич, Бурда и Бэлуцэ выбыли на долгое время, Попов вернется через несколько дней, Гармаш уже тренируется в общей группе, но пока не набрал форму, а участие Цыганкова пока что под вопросом.

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"Динамо" – "Вильярреал": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

У "Вильярреала" с середины января дела складываются не лучшим образом – лишь три победы в двенадцати матчах, вылет из Кубка от "Леванте", два подряд проигранных матча Примеры от "Атлетико" (0:2) и "Валенсии" (1:2). Как следствие – седьмое место с отставанием от шестого на пять очков. Зато на предыдущей стадии Лиги Европы они одолели неслабый "Зальцбург" (2:0 в гостях и 2:1 дома). Обе встречи с "Динамо" пропустят из-за травм Альберто Морено и Висенте Иборра.

"Динамо" – "Вильярреал": котировки букмекеров

Команда Луческу, как и ранее, постарается предоставить сопернику максимально осторожный футбол с надеждой на контратаки. Надеюсь, что "Динамо" не проиграет, можно попробовать "Динамо" не проиграет и ТМ 2,5.

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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прогноз анонс Лига Европы Динамо Киев Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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