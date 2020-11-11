Английский футболист потерял сознание во время матча и час не двигался

К тяжелейшей травме Ники Ханта привело столкновение с партнером по "Дарлингтону"

Матч шестого футбольного дивизиона Англии между "Дарлингтоном" и "Бостоном" пришлось досрочно завершить на 87-й минуте при счете 0:2 из-за тяжелейшей травмы, которую получил защитник хозяев поля Ники Хант. Его жизнь оказалась под угрозой.

Реклама

Читайте также: Известный футболист чудом выжил после лобового столкновения с автобусом

Столкнувшись со своим одноклубником Тони МакМахоном, 37-летний Ники Хант получил сильный удар в голову, вследствие чего потерял сознание. Он около часа находился в неподвижном состоянии. В это время ему оказывали помочь врачи обоих клубов – "Дарлингтона" и "Бостона". После чего в 11 вечера футболист был доставлен в больницу.

"Мы хотели бы поблагодарить врачей обоих клубов, сотрудников службы безопасности и стюардов за отличную заботу и быстрые действия. Наши мысли – с Ники и его семьей", – заявили в "Дарлингтоне", отказавшись дать какие-либо прогнозы по улучшению состояния футболиста

Ники Хант / Фото: ФК Дарлингтон

Реклама

Читайте также: Солнце сбивает с ног: автогонщик потерял сознание после соревнований на глазах журналистов

Добавим, что в свое время Ники Хант привлекался в молодежную сборную Англии, за которую в период 2004-2005 годов провел девять матчей.

Смотрите, как DZIDZIO получил травму во время съемок

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама