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Англия обыграла лучшую сборную мира: обзор крушения Бельгии на "Уэмбли" (видео)

11 октября, 21:41

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов и лучших моментов поединка Лиги наций, в котором англичане одержали волевую победу над бельгийцами

В воскресном матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Англии на своем поле одержала волевую победу 2:1 над Бельгией, занимающей первое место в мировом рейтинге сборных от ФИФА. Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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На 16-й минуте бельгиец Ромелу Лукаку открыл счет, реализовав 11-метровый. На 39-й минуте равновесие, опять же, с пенальти, восстановил англичанин Маркус Рашфорд. А в середине второго тайма победу британцам принес Мэйсон Маунт.

Таким образом Англия, набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице элитной группы А2 Лиги наций, опередив Бельгию, у которой осталось 6 баллов.

Обзор матча Англия – Бельгия (2:1)

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Англия – Бельгия – 2:1
Голы: Рашфорд, 39 (с пенальти), Маунт, 64 – Лукаку, 16 (с пенальти)
Англия: Пикфорд – Александер-Арнольд (Джеймс, 79), Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер – Маунт (Санчо, 89), Райс, Дж. Хендерсон (Филлипс, 65) – Калверт-Льюин (Кейн, 66), Рашфорд
Бельгия: Миньоле – Альдервейрельд, Боята, Денайер – Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань – Де Брюйне (Версхарен, 73), Феррейра Карраско (Доку, 83) – Лукаку
Предупреждения: Райс – Менье

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Статистика матча Англия – Бельгия (2:1)

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Англия vs Бельгия, Лига наций

Англия vs Бельгия, Лига наций / Фото: Reuters

Напомним, накануне в своем поединке Лиги наций Украина проиграла Германии 1:2 на НСК "Олимпийский", немного сгладив впечатление о себе после разгромных 1:7 от Франции.

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов сборная Англии сборная Бельгии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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