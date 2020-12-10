Андрей Шевченко трогательно простился с легендой Италии

Ночью в Италии перестало биться сердце легендарного футболиста Паоло Росси. По сообщениям местных СМИ причиной смерти 64-го экс-форварда стал рак легких.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко трогательно попрощался с легендой:

"Для меня было очень приятно наблюдать за твоей игрой и было большой честью познакомиться с тобой. Покойся с миром, Паоло, чемпион для всех", – написал Шевченко в соцсетях.

На клубном уровне Росси играл за "Ювентус", "Милан", "Верону", "Виченцу", "Перуджу" и "Комо". Побеждал в чемпионате Италии, Кубке Кубков и Кубке чемпионов. А звездный час Росси пришелся на 1982 год. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира и забив гол в финале в ворота Германии. По итогам года нападающему вручили "Золотой мяч".

После смерти Паоло его супруга Федерика Каппеллетти опубликовала в Instagram совместную фотографию с подписью "Per sempre", что переводится как "Навсегда".

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