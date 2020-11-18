Андрей Шевченко рассказал все, что думает об отмене матча Швейцария – Украина

Главный тренер сборной в целом доволен подопечными, но не приемом за рубежом

В среду вечером наша национальная команда наконец-то вернулась домой после отмены матча Лиги наций в Швейцарии. Мы писали, что сборная Украины в масках улетает из Швейцарии.

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После возвращения в столицу главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко дал комментарий УАФ.

О готовности играть:

"Это очень неприятная ситуация. Мы были готовы играть, у нас было достаточно игроков с отрицательными тестами, чтобы провести матч. Но решение принимали власти Люцерна. Теперь ждем решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА. Нашей вины в этой ситуации нет. Мы сделали все, чтобы этот матч состоялся".

О ситуации в Швейцарии:

"Мы все понимали, в какой ситуации находимся из-за коронавируса. Но самое последнее, что я мог представить, – это отмену матча. Теперь с этим будет разбираться компетентный орган... Мне бы хотелось, чтобы к нам относились по-другому, если есть какое-то уважение. Были некоторые моменты... То, как встречают команду, было неправильно".

О сборной:

"Я хочу поблагодарить ребят за выдержку и желание. Наша сборная играла в хороший футбол, набрала шесть очков в матчах с лучшими командами мира. У нас были неплохие матчи. Я остался доволен турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на достойном и хорошем уровне. Я желаю тем, кто не смог сыграть по медицинским проблемам, скорейшего выздоровления".

Подскажите, как решить судьбу отмененного матча Швейцария – Украина?

Смотрите, как сборная Германии обыграла украинцев в субботу:

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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