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Андрей Шевченко перед матчем с Испанией написал обнадеживающее сообщение

13 октября, 14:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тренер сборной Украины ожидает приемлемый результат в поединке Лиги наций

Сегодня проходят семь поединков очередного тура Лиги наций. В одном из них играет и сборная Украины. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Украина – Испания.

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Несмотря на неудачи в предыдущих трех матчах, наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко старается сохранять оптимизм. Сегодня 44-летний специалист разместил сообщение на своей странице в Instagram, на котором изобразил себя на фоне флага Украины с датой матча против испанцев. "Жду с нетерпением", – подписал Шева картинку на английском.

INSTAGRAM

Интересно, что одним из первых на послание отреагировал президент ФК "Майами" и итальянский бизнесмен Риккардо Силва, ранее работавший на канале "Милана": "Вперед, Шева". А вот некоторые украинские фанаты восприняли заявление с опаской: мол, как бы не случилось того, что в недавнем матче с командой Франции.

Узнавайте расписание, прогнозы и результаты матчей Лиги наций 13 октября. Напомним, поединок Украина – Испания начнется на НСК "Олимпийский" в 21:45.

Смотрите, как украинцы пытались противостоять сборной Германии в предыдущей игре:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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