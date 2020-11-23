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Андрей Шевченко не может вернуться к детям в Лондон

23 ноября, 00:56

Олег Люлька Олег Люлька

Тренер сборной отбывает изоляцию в Украине после случаев коронавируса в его команде

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко до сих пор не может воссоединиться со своей семьей, проживающей в Лондоне, после того, как из-за случаев коронавируса в нашей команде был отменен матч со Швейцарией в Люцерне.

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"Я очень аккуратен. После инцидента, когда у нас был выявлен коронавирус у нескольких игроков, я нахожусь на самоизоляции у себя дома, в Украине. Я сдал еще один отрицательный тест. Поэтому надеюсь, что в скором времени я вернусь к детям", – сказал в эфире программы "Великий футбол" Андрей Шевченко

Андрей Шевченко на изоляции

Андрей Шевченко на изоляции / Фото: Канал Футбол

Андрей Шевченко и его семья
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Андрей Шевченко и его семья / Фото: Instagram

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко воспитывает четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля. Их ему подарила американская модель и дочь бейсболиста Майка Пазика – Кристен.

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Ранее мы писали о признании коуча украинской сборной -Шевченко жалеет, что еще не переболел коронавирусом. Он сдал уже более 50 тестов на COVID – все отрицательные.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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Андрей Шевченко изоляция Сборная Украины
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