Андрей Шевченко может возглавить "Челси". Лэмпард – на грани отставки

Неудачные результаты лондонского "Челси" в чемпионате Англии вынуждают руководство клуба думать о возможной смене главного тренера. Уже прошла информация, что российский олигарх готовится уволить тренера "Челси". Стул под Фрэнком Лэмпардом зашатался, ведь команда проиграла четыре последних матча из шести в Премьер-лиге, победив всего в одном. В число кандидатов, которые могут заменить 42-летнего рулевого попал и украинец Андрей Шевченко.

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Об этом пишет французское издание Le10sport со ссылкой на свои эксклюзивные источники.

Напомним, в 2006-2008 годах Шева не слишком удачно выступал за "Челси", после чего вернулся в "Милан". Однако, думается, у него сохранились отношения с владельцем "синих" Романом Абрамовичем. К тому же 14-летний Кристиан Шевченко играет в юношеской команде клуба.

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Шевченко и Лэмпард играли вместе за "Челси", но Фрэнк задержался в команде значительно дольше. В качестве тренера он вернулся в клуб летом 2019 года. Сейчас его подопечные занимают в АПЛ лишь восьмое место.

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Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images В тренде Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике

Ранее Андрей Николаевич не соглашался на совмещение постов в сборной и клубе. Но, вероятно, все зависит от предложения. В национальной команде контракт специалиста действует до окончания чемпионата мира 2022 года.

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Вспомним, как Андрей вошел в число лучших тренеров мира 2019 года:

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