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Андреа Пирло защитил диссертацию, чтобы получить разрешение работать в "Ювентусе"

14 сентября, 19:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянский тренер только сейчас получил тренерскую лицензию категории Pro

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Андреа Пирло получил тренерский диплом категории Pro, необходимой для работы в чемпионате Италии. Новый наставник туринского клуба не имел необходимой квалификации, но руководство Серии А позволило Пирло возглавить клуб, так как к тому моменту он уже обучался на тренерских курсах, сообщает sportbox.

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Сегодня итальянский тренер защитил диссертацию на экзамене UEFA Pro. Его работа была озаглавлена "Мой футбол".

Накануне "Ювентус" провел товарищеский матч против "Новарры", в котором Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне. Матч в итоге завершился со счетом 5:0. Отметим, что сезон в Италии начнется 19 сентября. В стартовом матче Серии А "Ювентус" дома встретится с "Сампдорией".

Ранее стало известно, что сказал Криштиану Роналду новый тренер "Ювентуса" во время первой встречи. Уход Криштиану отменяется – Пирло заверил португальца, что тот будет ключевым игроком в его команде

Смотрите, как "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов:

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тренер Ювентус Турин Андреа Пирло

Источник: Сегодня|Спорт

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