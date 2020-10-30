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Аналитики нашли в "Заре" лучшего игрока матча против "Браги"

30 октября, 09:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская команда потерпела второе поражение в Лиге Европы подряд

В четверг вечером луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" во втором туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Виктора Скрипника уступили в Запорожье и остались на последнем месте группы G.

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После встречи свои оценки игрокам расставили аналитики. Популярный сайт WhoScored лучшими в составах обоих команд считает авторов голов "Браги" – Николаса Гайтана и Паулинью. Аргентинец и португалец получили оценки 8,0 и 7,4 соответственно. В составе же украинского клуба самый высокий бал (6,9) получил Владлен Юрченко. Чуть ниже оценка (6,8) – у Дмитрия Иванисени, который забил единственный мяч "Зари".

А вот ресурс SofaScore игра Юрченко впечатлила настолько, что его оценили выше всех других участников матча в 7,8 балла. При этом Гайтан и Паулинью получили по 7,4.

В тренде
"Заря" проиграла "Браге" и застряла на последнем месте в Лиге Европы
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Читайте также, что рассказал Скрипник о матче "Заря" – "Брага".

В третьем туре луганский коллектив в следующий четверг примет греческий АЕК. Обе команды проиграли по два матча и имеют одинаковую разность забитих и пропущенных мячей (1-5).

Смотрите обзор вчерашнего поединка ЛЕ в Запорожье:

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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