Александр Петраков: "Они лягушек едят, а мы нет. Надо просто выигрывать у Франции"

Главный тренер сборной Украины ответил на вопросы журналистов перед матчем против сборной Франции

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Накануне матча отбора на чемпионат мира-2022 против Франции, главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию.

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- Кто заменит в ближайшем матче Зинченко? Насколько это болезненная потеря?

- У нас есть кем его заменить. Карточки сейчас пойдут у всех команд, игроки будут пропускать матчи. Завтра увидите, кто заменит Александра.

Александр Зинченко пропустит матч против Франции / Фото: Reuters

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- Что вы сказали команде после игры с Казахстаном?

- Сказал, что все впереди. Не стоит расстраиваться, нужно играть дальше. Надо выигрывать у Франции.

- Как дела в Яремчука? В матче с Казахстаном вы его заменили, потому что он плохо себя чувствовал?

- Я с ним общался во время обеда. Он хорошо себя чувствует, готов играть в полную силу.

Результативный удар Романа Яремчука / Фото: Reuters

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- Смогут ли завтра сыграть Харатин, Зубков и Степаненко? В каком они физическом состоянии?

- Все они смогут выйти. Степаненко чувствует себя хорошо, тренируется в полную силу. Зубков также сможет играть. Харатин в хорошем настроении, он подписал контракт с польской Легией.

- Какой психологическое состояние в Караваева? После матча с Казахстаном в него полетело немало критических стрел...

- Очень много стрел полетело. Это футбол, командный вид спорта. Все ошибаются. К взятию ворот всегда приводит цепь ошибок. Караваев многим помог сборной Украины. В футболе многое бывает. Ребята помогли ему отойти. Сейчас Караваев чувствует себя хорошо, мы на него рассчитываем.

Александр Петраков недоволен игрой сборной Украины / Фото: Reuters

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- Сборная Франции не побеждает четыре матча, в Киев не прилетел Мбаппе. Боится Украины играть с такой Францией?

- Мы также не можем победить в четырех матчах в этом турнире. Мбаппе – хороший футболист, звезда мирового уровня. Но во Франции есть кому его заменить.

- Журналистам понравилась ваша открытость на пресс-конференции после игры с Казахстаном. А как команда отреагировала на ваши слова после поединка?

- Я зашел в раздевалку, ничего плохого ребятам не сказал. Подбодрил, сказал, что ничего страшного, что у нас впереди матч с Францией. Нужно играть в футбол, никого не бояться. Они – такие же люди, как и мы, только французы. Они лягушек едят, мы – нет, все.

- Вы впервые на таком уровне тренируете взрослую команду. В чем главная разница по сравнению с юношескими сборными? Открыли вы что-то для себя?

- Разница есть, я уже это увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом. Здесь же иначе – титулованные игроки, нужен другой подход. Я много общаюсь с футболистами. Они мне очень помогают. Именно такие опытные исполнители, как Пятов, Ярмоленко.

- Создается впечатление, что в последних официальных матчах команде не хватает выносливости на все 90 минут. Это действительно так?

- Действительно, я тоже заметил, что не хватает свежести. Но смотрите – много футболистов играли 28-29 августа, потом перелет, синтетическое поле ... Первый тайм с Казахстаном мне очень понравился, ребята все выполняли. Во втором увидел, что подсели.