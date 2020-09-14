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Агент Романа Зозули рассказал о будущем украинского нападающего "Альбасете"

14 сентября, 12:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Воспитанник киевского "Динамо" не входит в планы тренерского штаба Мирчи Луческу

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля не определился с трудоустройством на сезон 2020/2021. Недавно кум форварда, журналист, говорил, что Луческу хочет вернуть Зозулю в "Динамо". Однако киевляне открестились от желания подписать контракт с 30-летним игроком "Альбасете".

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О том, каким может быть будущее Романа, программе "Футбольный формат" рассказал агент игрока Владимир Кузьменко. По его словам, у Зозули есть предложения от европейских клубов не из Испании, где он выступает последние годы. Забавно, но агент оценил вероятность перехода своего подопечного в "Динамо" в 1-2%.

За свою нынешнюю команду второго дивизиона украинец выступает уже три года, а контракт рассчитан до лета 2021-го. В минувшем сезоне Сегунды Роман в 38 матчах забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

В киевском "Динамо" футболист пребывал с 2002 по 2011 год. Сыграл за первую команду 51 матч, забив шесть мячей. Перестав попадать в основной состав при Юрий Семине, перебрался в "Днепр", с которым стал финалистом Лиги Европы-2015. Сайт Transfermarkt оценивает Романа в 725 тысяч евро.

Недавно Зозулю второй раз признали самым ценным игроком "Альбасете".

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Смотрите, как Роман забивал за сборную Украины:

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