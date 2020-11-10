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Агент Гризманна обвинил Месси в отвратительном отношении к французу

10 ноября, 12:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард проводит второй сезоне в "Барселоне" не самым лучшим образом

Неприятная история о звездном Лионеле Месси увидела сегодня свет. Бывший агент французского нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, Эрик Олатс, открыто обвинил аргентинца в плохом отношении к его подопечному. Он рассказал, что Месси является "монархом" в "Барсе": "Так же хорош на поле, как и плох вне его".

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Слова Эрика приводит издание Goal.com.

Француз приехал в Каталонию только летом 2019 года, но недавно "Барселона" хотела обменять Гризманна в "Атлетико". По словам агента Лионель плохо принял Гризманна в клубе:

"Антуан перешел в команду, испытывающую сложности, где Месси управляет всем. Он одновременно и император, и монарх. Приезд Гризманна он не воспринял хорошо и заставил Антуана это почувствовать. Месси не разговаривал с ним, не пасовал ему и сделал все для ужасной адаптации. Это явно наложило свой отпечаток на игру парня. Хотя он всегда говорил, что у него нет проблем с Месси".

Кроме того, Олатс высказал свой взгляд на возможный уход Месси:

"Он сказал, что хочет уйти, чтобы посмотреть, какую роль он сейчас играет в клубе. Но в конечном итоге остался. Классический Месси! Так же хорош на поле, как и плох за его пределами".

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