АЕК полетел на матч с "Зарей" без тренера из-за подозрения на коронавирус

У Массимо Карреры поднялась температура, и он остался в Афинах

Греческий АЕК полетел в Украину на матч Лиги Европы против "Зари" без главного тренера Массимо Карреры. Накануне у итальянца, ранее возглавлявшего московский "Спартак", поднялась температура, и он остался в Афинах, чтобы пройти еще один тест на коронавирус. Предыдущий, сданный вместе с командой, дал отрицательный результат.

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Также остался в Греции защитник АЕКа Михалис Бакакис, который сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от коллектива.

В отличие от Карреры и Бакакиса, в составе АЕКа в Украину отправились два украинских легионера греческого клуба – экс-защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский и бывший полузащитник "Днепра" Евгений Шахов, чей гол на выходных принес АЕКу победу над ОФИ 2:1 в поединке чемпионата Греции.

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Массимо Каррера / Фото: АЕК Греция

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Поединок "Заря" – АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье. Начало – в 22:00. Напомним, после двух туров группового раунда Лиги Европы у обоих клубов – ноль очков и одинаковая разница мячей – 1:5.

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