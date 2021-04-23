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Абрамович отказался от Суперлиги по указке Путина

23 апреля, 16:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Роман Абрамович отказался от идеи участвовать в Суперлиге после звонка из Кремля. Правительство России не заинтересовано в падении рейтингов Лиги чемпионов

Роман Абрамович

Роман Абрамович / Фото: AFP

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что президент Челси российский олигарх Роман Абрамович отказался от участия в Суперлиге вовсе не под давлением болельщиков или угрозы санкций от правительства Британии. Сигнал поступил из Кремля.

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Как пишет источник, Абрамович получил из Кремля намек на то, что Суперлига не в интересах отечества. "Газпром" является главным спонсором Лиги чемпионов и должен им оставаться.

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Летом Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020, а в 2022 году там запланирован финал Лиги чемпионов. Зенит фактически является собственностью "Газпрома", и клуб хочет сохранить доступ к Лиге чемпионов. Так что здесь большая мировая политика внезапно сыграла свою роль: Абрамовичу не хочется ссориться с Путиным.

Ранее мы писали, что отцам Суперлиги готовят санкции. Клубы, не участвовавшие в создании нового элитного турнира, требуют, чтобы УЕФА жестко наказал его создателей – больше всего может достаться Реалу.

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Лига чемпионов Челси Лондон Роман Абрамович Владимир Путин Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

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