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А завершить карьеру можно и в Майями: клуб Бекхэма заинтересован в трансфере Месси

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 августа, 19:45
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34-летний звездный аргентинец еще не определился, когда он собирается повесить бутсы на гвоздь, тем более спрос на Лионеля только возрастает
Дэвид Бекхэм мечтает пригласить Лионеля Месси в свою команду
Дэвид Бекхэм мечтает пригласить Лионеля Месси в свою команду / Фото: Коллаж: Сегодня

Не успело остыть чернило под контрактом Лионеля Месси с французским Пари-Сен-Жерменом, как для знаменитого аргентинца нарисовалось новое привлекательное продолжение карьеры за океаном. Как сообщает британское издание Mirror, американский клуб MLS Интер Майами крайне заинтересован в подписании экс-футболиста Барселоны.

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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Фото: Reuters

Совладелец американской команды Дэвид Бекхэм уже провел переговоры с Лионелем Месси о завершении карьеры аргентинской суперзвезды в Интер Майами.

Солидарен с Бекхемом и другой совладелец команды из Флориды предприниматель Хорхе Мас.

"Я оптимистично настроен, что Месси будет играть в футболке нашего клуба, авторитет аргентинца соответствует амбициям владельцев Интер Майами по созданию клуба мирового масштаба", – приводит слова Маса издание Miami Herald.

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Лионель Месси в ПСЖ
Лионель Месси в ПСЖ / Фото: Instagram

Суждено ли стать реальностью этим желаниям владельцев американских клубов станет известно не раньше чем через два года, когда у Месси закончится контракт с ПСЖ.

Лионель Месси пока набирает форму в новом клубе
Лионель Месси пока набирает форму в новом клубе / Фото: REUTERS

А пока 34-летний аргентинец готовится к дебюту за свой новый клуб, который планируется в матче с Реймсом 29 августа.

Читайте также: Месси оставил Париж и вернулся в Барселону

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4
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