80 лет Королю футбола: 7 интригующих фактов о жизни Пеле – от войны до Сталлоне

Бразильский голеадор остановил огонь в Африке и получал больше всех в спорте

Сегодня, 23 октября, 80 лет исполняется Королю футбола – Пеле. Бразильский голеадор – единственный трехкратный чемпион мира в качестве игрока. В 1999 году МОК назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, а ФИФА признала его лучшим футболистом наравне с выдающимся аргентинцем Диего Марадоной. Мы же собрали семь самых интересных фактов о Его величестве...

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Пеле

1. Человек, который остановил войну

Согласно опросам, в 1970-е в разных уголках мира 95 человек из 100 знали, кто такой Пеле. Популярность нападающего была настолько велика, что в 1969 году во время турне "Сантоса" по Африке он сумел остановить войну в Нигерии. В стране на 48 часов прекратили огонь, чтобы правительственные войска и повстанцы смогли посмотреть на живого Пеле.

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Пеле/Фото thesefootballtimes.co

Любовь африканцев к футболисту была настолько сильной, что конфликтующие стороны пришли вместе на стадион в Лагосе, чтобы посмотреть матч "Сантоса" со сборной Нигерии.

2. Почтовая марка и собственный день к 1000 голу

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19 ноября 1969 года Пеле забил свой 1000-й гол. За 13 минут до конца судья назначил пенальти в ворота "Васко да Гама" за снос полу­защитника "Сантоса" Клодоалдо. Пеле изначально не собирается исполнять 11-метровый. Но 70 000 зрителей требовали от него гол. И нападающий сдался. Министерство связи Бразилии по этому поводу выпустило почтовую марку. А бразильцы ежегодно отмечают 19 ноября как День Пеле.

Сложно точно сказать, сколько всего голов за время своей футбольной карьеры забил бразильский нападающий, но чаще всего встречается информация, что 1289 мячей в 1363 матчах.

3. Зарплата-"Космос" и человек-футболка

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"Сантос" не отпускал Пеле в Европу, заработав огромные деньги только на товарищеских матчах с участие форварда. В "Нью-Йорк Космос" футболист перешел уже спустя 8 месяцев после завершения карьеры. Американцы уговорили его вернуться. 10 июня 1975 года перед толпой журналистов в модном ресторане на Манхэттене, "Клуб-21", 34-летний голеадор подписал контракт за 3 года с зарплатой 2,8 млн долларов и стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.

Дебют Пеле за "Космос"

Во время выступлений в США было столько игроков, желающих поменяться с ним экипировкой, что клуб решил выдавать каждому футболисту соперника по футболке. "Он привлекал огромное внимание, – рассказывал один из тренеров клуба Гордон Брэдли. – Иногда приходилось привозить 25-30 футболок на матч. Если бы их не было, мы бы просто не вышли со стадиона живыми".

4. Футболист, которого невозможно удалить

Наверное, только у Пеле, которого президент Бразилии еще в 60-х годах признал "национальным достоянием", хватило авторитета удалить с поля судью. 18 июня 1968 года "Сантос" играл в Боготе товарищеский матч против сборной Колумбии. Ломившиеся от зрителей трибуны охнули и затихли, когда судья Гильермо Веласкес удалил Пеле за грубую игру против колумбийского защитника и словесные оскорбления в его адрес.

Пеле / Фото: AFP

Разгневанные игроки "Сантоса" тут же окружили судью и рассказали, кто главный на поле. Арбитр вышел из толпы с подбитым глазом. А позже признался в интервью, что решил передать свисток одному из боковых рефери и уйти с поля, чтобы не накалять обстановку. А вот Пеле продолжил матч.

5. Учеба с Ленноном и запрет для "Битлз"

После переезда в Нью-Йорк в 1975 году Пеле решил, что может подтянуть свой английский, пока играет за "Космос". Футболист записался в языковую школу для взрослых и встретил там бывшего участника "Битлз" Джона Леннона, который в то время тоже жил в Нью-Йорке.

"Леннон учил японский в той же школе, что и я", – написал Пеле в своих мемуарах в 2007 году.

Джон Леннон и The Beatles в турне, 11 сентября 1967 год / Фото: Getty Images

Леннон рассказал Пеле, что во время чемпионата мира 1966 года в Англии, музыканты "Битлз" хотели с ним познакомиться и пришли в отель, где жила бразильская сборная, но их не пустили. Пеле это не удивило, он знал про консервативные взгляды менеджеров команды.

6. Пеле в кино выручил Сталлоне

Не даром говорят, что талантливый человек – талантлив во всем. В 1981 году он снялся в голливудском фильме "Побег к победе", который рассказывал о футбольном матче между командами союзных военнопленных и охранников концлагерей по время Второй мировой войны. Главную роль вратаря команды пленных сыграл уже на тот момент известный "Рокки" Сильвестр Сталлоне.

В одной из сцен 41-летний Пеле забил гол акробатическим ударом в прыжке через голову, причем дубля не понадобилось. Зато Сталлоне, по его словам, выглядел неубедительно. Позже в интервью Пеле утверждал, что, по замыслу авторов фильма, он должен был играть вратаря, а Сталлоне – нападающего, но сценарий пересмотрели, потому что актер якобы не мог попасть по мячу.

7. Самый ужасный прогнозист в мире

Любые предсказания Пеле по поводу исхода футбольных матчей и турниров, а также прогнозы на чемпионство команд сбываются с точностью до наоборот – фаворит терпит поражение, а аутсайдер выигрывает.

Пеле / Фото: AFP

Вот как это описал известный тренер Луис Фелипе Сколари: "Если вы хотите выиграть титул, то послушайте Пеле и сделайте все наоборот".

В связи с этим в 2013 году Пеле отказался участвовать в жеребьевке финальной части чемпионата мира, опасаясь, что болельщики обвинят его в неудачном жребии для Бразилии.

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