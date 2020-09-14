54-летний футболист вернулся на поле спустя 24 года и обновил рекорд играющего президента из Одессы

В матче чемпионата Монголии обновили возрастной рекорд в футболе. В составе команды "Сумида Гепро" на поединок против "Улан-Батора" вышел 54-летний Хандсурен Оюунбилэг. Он побил рекорд играющего президента "Реал Фарма" Николая Лиховидова, который появился на поле в матче Кубка Украины в возрасте 54 года 7 месяцев и 4 дня. Отметим, что Оюунбилэг на 17 дней старше украинца.

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Интересно, что Оюунбилэг провел свой первый матч за 24 года! Профессиональную карьеру он завершил еще в 1996 году, но, похоже, заскучал на карантине и решил снова вернуться в спорт. В почтенном возрасте Хандсурен легко угадывается на поле благодаря своей седой шевелюре. Правда, почему-то на сайте монгольской лиги он указан, как вратарь, а вернулся в роли полевого.

Добавим, что до недавнего времени возрастной рекорд принадлежал японскому футболисту Кадзуйоси Миуре. Недавно Миура в свои 53 года провел свой первый официальный матч в 2020 году за "Иокогаму".

Впрочем, другой рекорд Кадзуйоси Миуры Оюунбилэгу точно не побить – японец сыграл в футбольном матче в пятом десятилетии кряду. За свою карьеру Кадзуеси Миура поиграл в 13 различных клубах в родной Японии, а также в Хорватии, Бразилии, Италии и Австралии. Он становился чемпионом Хорватии-1999 с "Кроацией" и победителем Кубка Азии-1992 со сборной Японии.

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