49 голов в 49 матчах! Холанд спасает "Боруссию" и психует (видео)

Неудержимый Эрлинг Холанд продолжает штамповать голы в составе дортмундской "Боруссии". Вчера вечером 20-летний норвежец дважды отличился в матче чемпионата Германии. Правда, его команда, которая ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, сыграла вничью с "Кельном" (2:2), занимающим лишь 14-е место.

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Неделю назад "Боруссия" поразила грандов ценой Холанда. Пока что "Манчестер Сити" и "Реал" лишь прицениваются к молодой звезде.

Интересно, что Холанд в Кельне открыл счет на третьй минуте, а затем на 90-й спас команду от поражения. Смотрите интересные моменты матча.

Однако после финального свистка Эрлинг был крайне недоволен. В сердцах бросил свою футболку-сувенир испанскому защитнику "Кельна" Хорхе Мере и убежал в раздевалку.

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"Боруссия" отстала от "Айнтрахта", который вчера разгромил "Унион Берлин" (5:2), еще на два очка. Холанду хочется явно большего, чего он не скрывает даже в своем юном возрасте.

В этом сезоне парень забил 49 мячей в 49 поединках во всех турнирах, в том числе 21 в 21 игре Бундеслиги. В Дортмунд он перебрался в начале 2020 года из австрийского "Зальцбурга", но уже мечтает о более именитом клубе.

Недавно Мбаппе побил рекорд молодого Месси, но на пятки наступает Холанд.

Смотрите, как два гола Эрлинга помогли "Боруссии" пройти "Севилью" в Лиге чемпионов:

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