Українська
$ 28,32
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"30% тестов на COVID-19 ошибочно отрицательные": врач сборной Украины по футболу

15 октября, 18:14

Елена Павлова Елена Павлова

Но никак нельзя оспорить анализы, которые делает лаборатория УЕФА

Врач сборной Украины по футболу Максим Бецко объяснил путаницу с тестами на COVID-19, которые через день у одних и тех же игроков дают разные результаты. Например, перед спаррингом с Францией у вратаря Андрея Лунина обнаружили коронавирус. Но еще в расположении "сине-желтых" он сдал тест, который дал негативный результат. Однако голкипер все равно вернулся в мадридский "Реал" и не играл против Германии и Испании.

Реклама

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

Читайте также: Секрет 30 минут в матчах с топ-сборными Европы раскрыл болеющий капитан Украины

"Изначально тесты готовились компаниями в ускоренном режиме. И бывают ошибочно положительные и ошибочно отрицательные. Ошибочно положительные получить тяжелее, поэтому мы должны считать таких игроков зараженными. Это касается ситуации с Луниным и Панькивым. В протоколе УЕФА написано, что положительный тест не является результатом обсуждения. И мы никак не можем оспорить тесты, которые делает лаборатория УЕФА.

А ошибочно отрицательных результатов, к сожалению, до 30%. Человек может ходить и заражать, но тесты это не показывают. Однако со временем они совершенствуются", – отметил доктор на заседании футбольного "Эксперт-клуба".

Врач сборной Украины по футболу Максим Бецко/Фото пресс-службы Parimatch
Реклама

Врач сборной Украины по футболу Максим Бецко/Фото пресс-службы Parimatch

Ранее также Максим Бецко рассказал, как перед Францией отправил всех футболистов "Шахтера" на карантин. Хотя, по имеющимся протоколам, здоровые игроки дончан могли играть за сборную Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тесты врачи Сборная Украины доктор коронавирус Максим Бецко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победыФутбол
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мира
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мираФутбол
Сборную Украины хотят лишить Лиги наций
Сборную Украины хотят лишить Лиги нацийФутбол
Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги нацийФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять