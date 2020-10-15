"30% тестов на COVID-19 ошибочно отрицательные": врач сборной Украины по футболу

Врач сборной Украины по футболу Максим Бецко объяснил путаницу с тестами на COVID-19, которые через день у одних и тех же игроков дают разные результаты. Например, перед спаррингом с Францией у вратаря Андрея Лунина обнаружили коронавирус. Но еще в расположении "сине-желтых" он сдал тест, который дал негативный результат. Однако голкипер все равно вернулся в мадридский "Реал" и не играл против Германии и Испании.

Сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

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"Изначально тесты готовились компаниями в ускоренном режиме. И бывают ошибочно положительные и ошибочно отрицательные. Ошибочно положительные получить тяжелее, поэтому мы должны считать таких игроков зараженными. Это касается ситуации с Луниным и Панькивым. В протоколе УЕФА написано, что положительный тест не является результатом обсуждения. И мы никак не можем оспорить тесты, которые делает лаборатория УЕФА.

А ошибочно отрицательных результатов, к сожалению, до 30%. Человек может ходить и заражать, но тесты это не показывают. Однако со временем они совершенствуются", – отметил доктор на заседании футбольного "Эксперт-клуба".