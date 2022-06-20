22 месяца и почти два миллиона! Экс-игрок российского клуба получил срок в Испании

Легендарный камерунский футболист Самюэль Этоо признался в уклонении от уплаты налогов во время выступлений за Барселону

Самуэль Этоо

Футбольные звезды, выступающие в Испании, нередко попадаются на махинациях с уплатой налогов. Последним таким "пострадавшим" оказался экс-игрок Барселоны и Реала Самюэль Этоо.

Как сообщает издание Sport.es, камерунца уличили в попытке скрыть свои настоящие доходы за время с 2006 по 2009 годы. Тогда Сэмми играл за Барселону.

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Более двух лет налоговая полиция изучала дело форварда и в итоге футболист признал свою вину. Наказание стал условный срок на 22 месяца и штраф на сумму в 1,8 миллиона евро.

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Оказалось, что Самюэль не задекларировал прибыль от сотрудничества с компанией Puma. Также камерунец подает в суд на бывшего агента, из-за которого пострадал его имидж и появились финансовые проблемы.

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Напомним, что за свою карьеру Этоо сменил десяток клубов, поиграв за Реал, Леганес, Эспаньол, Мальорку, Барселону, Интер, Анжи, Челси, Эвертон, Сампдорию, Антальяспор, Коньяспор и Катар СК. В составе сборной Камеруна он стал лучшим бомбардиром в истории, забив 56 голов в 118 играх.