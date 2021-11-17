21-й век на дворе: президент зарезал барана на стадионе

Босс турецкого Фенербахче решил, что после жертвоприношения его команда будет играть лучше

В Фенербахче заждались побед

Стамбульский футбольный клуб Фенербахче слабо начал нынешний сезон. В чемпионате Турции после 12-ти матчей команда набрала 20 очков и занимает седьмое место.

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Чтобы исправить ситуацию президент Фенербахче Али Коч совершил жертвоприношение на стадионе клуба. Коч принес в жертву барана, сообщает ensonhaber.com.

Кроме того, Коч пригласил на стадион имама, который помолился за успехи команды.

Напомним, что после Евро-2020 были разговоры, что Фенербахче хочет пригласить лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

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У Ярмоленко контракт с Вест Хэмом еще на год, но английский клуб с удовольствием продаст украинца, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. В Лондоне Андрей получает 3,5 млн евро. Турки могут дать 3 млн и больше игрового времени.