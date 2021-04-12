16-летняя звезда футбола после ссоры закрыл подругу в квартире. Выручать приехала полиция

16-летний талант дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко попал в скандал в Германии. Несовершеннолетний футболист повздорил со своей 23-летней девушкой Амели после любовной связи и не придумал ничего лучше, как закрыть ее в квартире.

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Девушка не долго думала и вызвала на помощь полицию, однако писать заявление на футболиста отказалась, сообщает Bild.

Мукоко дебютировал на взрослом уровне 21 ноября прошлого года в возрасте 16 лет и является самым молодым игроком Бундеслиги всех времен.

А немного позже, 18 декабря 2020 года, Юссуфа Мукоко стал самым юным автором гола в Бундеслиге. Сейчас немецкий нападающий находится в лазарете и не сможет играть до конца сезона.

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Смотрите, как "Боруссия" играла с "Лацио" в дебютном матче Мукоко в Лиге чемпионов:

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