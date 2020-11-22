16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии

Знаменательное событие произошло вчера вечером в Бундеслиге. Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко появился на поле в гостевом матче против "Герты" и оказался самым молодым футболистом в истории турнира. Напомним, весной в чемпионате Германии снизили возрастной порог до 16 лет. Этим правилом и воспользовались в "Боруссии": парень сыграл в следующий вечер после своего дня рождения, то есть, в возрасте 16 лет и одного дня.

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Уроженец Камеруна, который имеет немецкое гражданство, заменил на 85-й минуте другого таланта – 20-летнего Эрлинга Холанда. Примечательно, что норвежец к тому моменту оформил покер и пошутил, что забил так "мало", поскольку его рано заменили.

Интересно, что Мукоко побил рекорд другого бывшего игрока "Боруссии" – турка Нури Шахина, который дебютировал в 16 лет и 7 месяцев.

Юссуфа обладает впечатляющей техникой, а тот же Холанд называет его самым большим футбольным талантом планеты. При этом Эрлинг снова отпустил шуточку, назвав себя старым. Смотрите сюжет Бундеслиги о юном таланте.

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Читайте расписание и результаты 8-го тура чемпионата Германии. Лучшим бомбардиром пока остается Роберт Левандовски из "Баварии" с 11 голами, у Холанда – 10 забитых мячей.

Смотрите, как дортмундская "Боруссия" разгромила "Брюгге" в Лиге чемпионов:

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