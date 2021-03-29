12 миллионов евро в год: звезда "Баварии" перебирается в "Реал"

Один из самых дорогих защитников планеты Давид Алаба определился со своим новым клубом. 28-летний игрок сборной Австрии отверг предложения о новом контракте мюнхенской "Баварии", за которую выступает уже 10 лет. В ближайшее межсезонье он на правах свободного агента перейдет в мадридский "Реал".

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В январе появилась информация, что Алаба договорился с "Реалом" о контракте на 44 миллиона евро.

Немецкому гранду не достанется ни цента, ведь контракт парня заканчивается в июне, а сайт Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро. Зимой эта сумма доходила до 65 "лимонов". Причем, Давиду удалось выбить у испанцев зарплату в 12 миллионов в год, а само соглашение будет рассчитано на четыре года. Выходит, футболист получит на четыре миллиона больше, чем ожидалось в январе.

/ Фото: Twitter

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Информацию распространил в Twitter журналист-инсайдер Фабрицио Романо. При этом итальянец отмечает, что предварительное соглашение почти готово, но не подписано.

Думается, в эпоху коронавируса мало найдется клубов, готовых "перебить" предложение "Реала". Давид Алаба выступает за сборную Австрии, с которой украинцы сыграют на Евро-2020.

Тем временем, украинка впервые отсудила мужской матч чемпионата мира. Смотрите обзор поединка Австрия – Фарерские острова:

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