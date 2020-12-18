11-летний сын Уэйна Руни подписал контракт с "Дьяволами"

Знаменитый нападающий Уэйн Руни отдал сына в академию "Манчестер Юнайтед". Кай Руни заключил контракт с "Красными дьяволами" и получил десятый номер, под которым выступал его отец. Об этом Руни сообщил у себя в Twitter.

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Интересно, что Кай уже занимался в академии "МЮ" до 2016 года, после чего перешел… в академию "Манчестер Сити". После возвращения Руни из MLS его сын снова пошел в академию "горожан".

Сейчас Уэйн Руни является временно исполняющим обязанности главного тренера "Дерби Каунти", выступающем во втором по силе дивизионе Англии. При этом, сам Руни пока не завершил карьеру.

Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "Красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба.

Смотрите, как Руни забивал за "Эвертон":

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