28 июня 72’
Хорватия 1
Испания 2
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Звездная красотка оторвалась с фанатами Хорватии: Меня поймали и сунули мегафон

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 20:23
Копировать ссылку
Чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич приехала в Копенгаген, чтобы поддержать Хорватию в матче 1/8 финала против Испании на Паркене
Бланка Влашич и болельщики сборной Хорватии
Бланка Влашич и болельщики сборной Хорватии / Фото: Reuters

Чемпионка мира и призер Олимпийских игр в прыжках в высоту Бланка Влашич оторвалась в Копенгагене вместе с фанатами сборной Хорватии. Звездная легкоатлетка скакала и скандировала кричалки вместе с футбольными болельщиками в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 Хорватия – Испания.

Читайте также: Испания забила в свои ворота почти с центра поля. Такой автогол можно пересматривать вечно

Оказалось, что фанаты заметили титулованную сестру футболиста сборной Николы Влашича в толпе и вытащили в центр площади, вручив ей мегафон. Бланка, которая также приехала в Данию, чтобы поддержать Николу, обратилась к болельщикам, после чего вместе с ними стала скандировать кричалки в поддержу хорватской команды.

"Я шла по площади и услышала пение "Никола Влашич, Никола Влашич". Фанаты узнали меня. Они меня поймали, сунули мне в руки мегафон. И я не знала, что им сказать. Честно говоря, я даже сейчас не помню, что сказала. Помню, что призвала поддерживать всех наших игроков. А потом начались эмоции", — цитирует Бланку 24sata

Ранее мы сообщали, что каждый десятый финский болельщик привез из России коронавирус.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Зарядись энергией!
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
1:2 (72’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять