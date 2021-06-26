26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 61’
Италия 0
Австрия 0
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Жена президента разогреет фанатов перед Швецией: награда за вылет сборной оккупантов

Елена Павлова Елена Павлова
26 июня, 22:18
Копировать ссылку
Жена президента львовского Руха Григория Козловского, популярная украинская певица Юлия Думанская, устроит концерт для болельщиков перед матчем Украины и Швеции 29 июня
Юлия Думанская споет перед матчем Швеция - Украина
Юлия Думанская споет перед матчем Швеция - Украина / Фото: Reuters

Жена президента львовского Руха Григория Козловского, украинская певица Юлия Думанская, споет на разогреве сборной для посетителей львовской фан-зоны Евро-2020. В 1/8 финала Украина сыграет 29 июня в Глазго против Швеции. Ранее мы разбирали, как украинцам попасть на матч Евро-2020 против Швеции в Шотландии.

Чуть раньше Козловский пообещал, что если Россия не выйдет из группы на чемпионате Европы, то его жена организует концерт в честь этого.

Читайте также: Есть один недостаток: тренер Реала – об игре сборной Украины на Евро-2020

"Друзья, мой прогноз был точным и безошибочным – сборная оккупантов вылетела с Евро-2020, а наша национальная команда вышла в 1/8 финала. Во вторник, 29 июня, перед историческим матчем сборной Украины против Швеции моя жена Юлия Думанская подарит вам праздничный концерт в самой крутой фан-зоне Украины Lviv Fan Festival", – написал Козловский в Facebook.

Ранее мы также писали, что лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф.

Слушайте самый популярный хит Думанской

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Зарядись энергией!
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Энерджайзер дня!
Hell

Александр
Зинченко

Украина
Мимишное фото!
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 100 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
0:4
Смотри на: Трансляция
0:0 (61’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять