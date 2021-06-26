Жена президента разогреет фанатов перед Швецией: награда за вылет сборной оккупантов

Жена президента львовского Руха Григория Козловского, популярная украинская певица Юлия Думанская, устроит концерт для болельщиков перед матчем Украины и Швеции 29 июня

Юлия Думанская споет перед матчем Швеция - Украина / Фото: Reuters

Жена президента львовского Руха Григория Козловского, украинская певица Юлия Думанская, споет на разогреве сборной для посетителей львовской фан-зоны Евро-2020. В 1/8 финала Украина сыграет 29 июня в Глазго против Швеции. Ранее мы разбирали, как украинцам попасть на матч Евро-2020 против Швеции в Шотландии.

Чуть раньше Козловский пообещал, что если Россия не выйдет из группы на чемпионате Европы, то его жена организует концерт в честь этого.

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"Друзья, мой прогноз был точным и безошибочным – сборная оккупантов вылетела с Евро-2020, а наша национальная команда вышла в 1/8 финала. Во вторник, 29 июня, перед историческим матчем сборной Украины против Швеции моя жена Юлия Думанская подарит вам праздничный концерт в самой крутой фан-зоне Украины Lviv Fan Festival", – написал Козловский в Facebook.

Ранее мы также писали, что лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф.

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