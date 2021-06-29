Яркие фанаты матча Англия – Германия на Евро-2020

Поединок Евро-2020 Англия – Германия собрал на трибунах звездную поддержку. Стадион посетили принц Уильям с супругой, Дэвид Бекхэм, звезда поп-музыки Эд Ширан и многие другие

Фанаты матча Англия - Германия / Фото: Reuters

Сборная Англии обыграла Германию в 1/8 финала Евро-2020 в Лондоне на "Уэмбли" благодаря голам Рахима Стерлинга и Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча Англия – Германия есть на нашем сайте.

Англичане получили невероятную поддержку трибун. Ведь матч проходил у них на родине, а многие немецкие болельщики не смогли приехать в Лондон из-за карантинных ограничений.

Кстати, были на трибунах "Уэмбли" и звездные гости – принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Даже они не сдерживали эмоции, когда англичане забивали.

А еще во время матча случился забавный ляп – комментатор назвал Эда Ширана сыном Бекхэма. Комментатор матча Англия – Германия рассказывал о сыне Дэвида Бекхэма, когда в кадр попал знаменитый певец Эд Ширан. Зрители у экранов подумали, что комментатор имел ввиду именно его.