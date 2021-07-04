В список претендентов за лучший гол 1/4 финала Евро-2020 попали точные удары Лоренцо Инсинье, Патрика Шика, Каспера Дольберга и Николы Бареллы. Голосуем!

Выберите лучший гол 1/4 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

На Евро-2020 завершилась стадия 1/4 финала. Предлагаем выбрать самый красивый гол второго раунда плей-офф чемпионата Европы. К сожалению, украинцы на этой стадии не смогли отличиться забитыми голами. Наша команда уступила Англии 0:4 и покинула турнир.

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Лучший гол 1/4 финала Евро-2020:

Лоренцо Инсинье (Бельгия – Италия – 1:2)

Патрик Шик (Чехия – Дания – 1:2)

Николо Барелла (Бельгия – Италия – 1:2)

Каспер Дольберг (Чехия – Дания – 1:2)

Ранее мы давали новые котировки на победителя Евро-2020. Аналитики списывают Данию. Главными фаворитами чемпионата считают британцев, которые еще не выигрывали трофей, и неудержимую на турнире Италию.