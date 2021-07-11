У него на теле – вся история английского футбола: самый колоритный фанат Евро

Сегодня в Лондоне пройдет финал чемпионата Европы 2020 года, в котором встретятся команды Англии и Италии. Онлайн Италия – Англия есть на нашем сайте.
Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020
Британские болельщики заполонили улицы Лондона задолго до старта поединка. Ранее мы писали о веселых фанатах в костюмах рыцарей и верхом на Королеве.
Но самым колоритным оказался мужчина, у которого все тело было покрыто татуировками на футбольную и не только тематику. На спине у него красуется огромная эмблема сборной Англии, а на груди – кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.
А еще у него на груди есть татуировка с изображением старого стадиона "Уэмбли" и упоминание о победе на чемпионате мира 1966 года.
Ранее мы писали, что невеста игрока сборной Украины в финале Евро будет болеть за Италию. В финале Евро-2020 сборная Италии получит очаровательную поддержку из Украины. За итальянскую команду сегодня будет болеть Даша Савина.