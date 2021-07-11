У него на теле – вся история английского футбола: самый колоритный фанат Евро

В финале Евро-2020 за сборную Англии будет болеть фанат, у которого все тело покрыто татуировками. Колоритный персонаж был замечен на улицах Лондона задолго до старта финального поединка

Самый колоритный фанат Евро-2020 / Фото: Reuters

Сегодня в Лондоне пройдет финал чемпионата Европы 2020 года, в котором встретятся команды Англии и Италии. Онлайн Италия – Англия есть на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Британские болельщики заполонили улицы Лондона задолго до старта поединка. Ранее мы писали о веселых фанатах в костюмах рыцарей и верхом на Королеве.

Но самым колоритным оказался мужчина, у которого все тело было покрыто татуировками на футбольную и не только тематику. На спине у него красуется огромная эмблема сборной Англии, а на груди – кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.

А еще у него на груди есть татуировка с изображением старого стадиона "Уэмбли" и упоминание о победе на чемпионате мира 1966 года.

Ранее мы писали, что невеста игрока сборной Украины в финале Евро будет болеть за Италию. В финале Евро-2020 сборная Италии получит очаровательную поддержку из Украины. За итальянскую команду сегодня будет болеть Даша Савина.