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Рыцари, львы и рогатые красавицы: яркие фанаты матча Англия – Дания

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 02:20
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На полуфинал Евро-2020 на Уэмбли смогли прорваться не все желающие датские болельщики, но они дали отпор шумным британцам. Яркие фото с трибун стадиона в Лондоне и фан-зонах
Фанаты на матче Англии и Дании
Фанаты на матче Англии и Дании / Фото: Reuters

7 июля в Лондоне определился второй финалист Евро-2020. В полуфинальном матче на "Уэмбли" в дополнительное время сборная Англии переиграла Данию 2:1 благодаря сомнительному пенальти. Шмейхель парировал удар Кейна с точки на 104-й минуте, но после добивания был бессилен. Безусловно, дома у англичан была шумная поддержка, но и датчане старались.

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К сожалению, из-за коронавируса и карантинных мер в Великобританию пустили далеко не всех болельщиков Дании. Но и те, кто все-таки прорвались, искренне поддерживали своих героев.

Английские фанаты во время матча пережили всю гамму эмоций – от отчаяния после первого гола до неудержимой радости после победного удара Гарри Кейна. Конечно, на трибунах "Уэмбли" хватало львов, которые являются символом сборной Англии.

Ранее Петер Шмейхель подчеркивал, что Дания фаворит матча с Англией, а за футболом следят все жители северной страны.

Финал между Италией и Англией состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Смотрите обзор матча Англия – Дания

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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