Принц Уильям эмоционально болел за сборную Англии с Кейт Миддлтон: вскочил с места и крикнул

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон пришли поболеть за сборную Англии в матче 1/8 финала против Германии (2:0). Компанию на трибунах "Уэмбли" членам королевской семьи составил легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм. Видео голов матча Англия – Германия уже есть на нашем сайте.
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Когда англичане забили первый гол на 75-й минуте встречи, принц вскинул руки вверх и воскликнул: Yes!
А потом что-то рассказывал своему сыну.
Сборная Англии победила Германию со счетом 2:0 благодаря голам Стерлинга и Кейна во втором тайме и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с победителем пары Швеция – Украина.
Любопытно, что английская команда одержала победу над Германией в официальной игре впервые с 2001 года. И остается единственной сборной Евро-2020, которая еще не пропускала.
Ранее мы рассказывали, что комментатор назвал музыканта Эда Ширана сыном Бекхэма.
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