29 июня 19:00
Англия 2
Германия 0
29 июня 24’
Швеция 0
Украина 0
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Принц Уильям эмоционально болел за сборную Англии с Кейт Миддлтон: вскочил с места и крикнул

Елена Павлова Елена Павлова
29 июня, 22:04
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали сборную Англии в матче 1/8 финала против Германии. Член королевской семьи Великобритании не удержался на месте после первого гола
Принц Уильям с семьей на Евро-2020
Принц Уильям с семьей на Евро-2020 / Фото: Reuters

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон пришли поболеть за сборную Англии в матче 1/8 финала против Германии (2:0). Компанию на трибунах "Уэмбли" членам королевской семьи составил легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм. Видео голов матча Англия – Германия уже есть на нашем сайте.

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Когда англичане забили первый гол на 75-й минуте встречи, принц вскинул руки вверх и воскликнул: Yes!

А потом что-то рассказывал своему сыну.

Сборная Англии победила Германию со счетом 2:0 благодаря голам Стерлинга и Кейна во втором тайме и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с победителем пары Швеция – Украина.

Любопытно, что английская команда одержала победу над Германией в официальной игре впервые с 2001 года. И остается единственной сборной Евро-2020, которая еще не пропускала.

Ранее мы рассказывали, что комментатор назвал музыканта Эда Ширана сыном Бекхэма.

Смотрите, как мы заглянули в будущее с помощью футбольной математики

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
2:0 (90+4’)
Смотри на: Трансляция
0:0 (24’)
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
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22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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