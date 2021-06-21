По-исландски! Эпичная реакция фанов сборной Украины в Бухаресте на поражение от Австрии

Тысячи болельщиков из Украины, прибывшие на игру в столицу Румынии, не освистывали сборную после 0:1 от австрийцев, а, наоборот, наградили ее аплодисментами

Сборная Украины и ее болельщики / Фото: Reuters

Несмотря на поражение от Австрии 0:1 в заключительном матче группового раунда Евро-2020, болельщики сборной Украины в Бухаресте не освистывали нашу команду.

Как и после предыдущего матча с Северной Македонией (2:1), после финального свистка футболисты украинской команды вместе со своим тренером Андреем Шевченко подошли к трибунам, заполненными нашими фанатами, и вместе исполнили аналог исландского "Ху!" с Евро-2016 – очень громко и размашисто похлопали друг другу в унисон.

Отметим, что в матче с Австрией за Украину в Бухаресте болел месячный младенец.

Также на трибунах были жены украинских футболистов.

Напомним, шансы попасть в 1/8 Евро у команды Андрея Шевченко остаются. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.

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