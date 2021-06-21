21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия 1
Дания 4
21 июня 90+3’
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

По-исландски! Эпичная реакция фанов сборной Украины в Бухаресте на поражение от Австрии

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 23:21
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Тысячи болельщиков из Украины, прибывшие на игру в столицу Румынии, не освистывали сборную после 0:1 от австрийцев, а, наоборот, наградили ее аплодисментами
Сборная Украины и ее болельщики
Сборная Украины и ее болельщики / Фото: Reuters

Несмотря на поражение от Австрии 0:1 в заключительном матче группового раунда Евро-2020, болельщики сборной Украины в Бухаресте не освистывали нашу команду.

Как и после предыдущего матча с Северной Македонией (2:1), после финального свистка футболисты украинской команды вместе со своим тренером Андреем Шевченко подошли к трибунам, заполненными нашими фанатами, и вместе исполнили аналог исландского "Ху!" с Евро-2016 – очень громко и размашисто похлопали друг другу в унисон.

Отметим, что в матче с Австрией за Украину в Бухаресте болел месячный младенец.

Также на трибунах были жены украинских футболистов.

Напомним, шансы попасть в 1/8 Евро у команды Андрея Шевченко остаются. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.

Читайте также: За кого теперь болеть Украине? Четыре варианта, как нам остаться на Евро-2020

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Смотри на: О матче
0:3
Смотри на: О матче
1:4
Смотри на: Трансляция
0:2
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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