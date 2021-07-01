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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Нацистский гимн на Евро: нидерландский канал вляпался в скандал

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июля, 14:21
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Во время исполнения гимна Германии перед матчем Евро-2020 против Англии на экранах телевизоров пустили субтитры гимна немцев времен нацистского режима
Во время исполнения гимна Германии на экран вывели неправильные субтитры
Во время исполнения гимна Германии на экран вывели неправильные субтитры / Фото: Reuters

На Евро-2020 очередной скандал. Перед началом встречи 1/8 финала между Англией и Германией во время исполнения национального гимна Германии нидерландская телекомпания пустила в своем эфире субтитры нацистского гимна.

Во время гимна на экране появился текст: "Deutschland über alles, über alles in der Welt". Эти слова не используются в качестве гимна Германии после 1945 года, так как ассоциировались с нацистским режимом, пишет Bild.

Позже руководство канала на официальном сайте принесло извинения за неправильные субтитры, заявив, что это была ошибка одного из авторов текстовки.

Ранее мы писали о забавном ляпе во время этого же поединка на Евро-2020 – комментатор назвал Эда Ширана сыном Бекхэма. Комментатор матча Англия – Германия рассказывал о сыне Дэвида Бекхэма, когда в кадр попал знаменитый певец Эд Ширан. Зрители у экранов подумали, что комментатор имел ввиду именно его.

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