Много красоток и даже чемпионка мира: яркие фото фанатов матча Испания – Хорватия

Испания и Хорватия порадовали болельщиков невероятной игрой в 1/8 финала Евро-2020. Хорватия проиграла и покинула турнир, но точно может гордиться своими болельщиками

Яркие фанатки матча Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборные Испании и Хорватии выдали лучший матч 1/8 финала, а возможно, и всего Евро-2020. Команды забили на двоих восемь мячей, а победителя смогли определить лишь в дополнительное время. Видео голов и обзор матча Испания – Хорватия есть на нашем сайте.

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Не уступали футболистам в активности фанаты на трибунах. Хорватскую сборную приехала поддержать даже серебряный призер Олимпиады-2008, четырехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич.

Ранее мы писали, что болельщиков Франции просят пропустить матч Евро-2020 в Питере. Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратила внимание на большое количество заразившихся COVID-19 в России и обязательный карантин для фанатов по возвращении домой.