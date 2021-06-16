15 июня 19:00 Видео
Венгрия 0
Португалия 3
15 июня 22:00 Видео
Франция 1
Германия 0
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Горячие красотки на трибунах матча Франция – Германия: кто утешит Хуммельса и Нойера

Елена Павлова Елена Павлова
16 июня, 01:32
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Жены и подруги немецких футболистов выглядели расстроенными после поражения от Франции в стартовом туре на чемпионате Европы в Мюнхене
Жены футболистов сборной Германии
Жены футболистов сборной Германии / Фото: Reuters

Первый тур на Евро-2020 завершился битвой сборных Франции и Германии на "Альянц Арене" в Мюнхене. Но своя арена не помогла Германии. Чемпионы мира-2014 проиграли последним победителям мундиаля французам 0:1на глазах у целой толпы красоток. Ведь жены футболистов Германии пришли поддержать своих любимых.

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Жену вратаря сборной Германии Мануэля Нойера Нину Вайс и ее группу поддержки легко было узнать по красным футболкам с номером 1.

Цифра 4 красовалась на белой футболки жены Маттиаса Гинтера Кристины Рафаэллы. Перед ЧМ-2018 красоту и сексуальность девушки отметил журнал Playboy – редакция назвала ее самой красивой среди спутниц футболистов сборной Германии.

В компании подруг позировала жена Матса Хуммельса Кэти Хуммельс. Пара вместе с 2007 года! И девушке придется утешать любимого после досадного автогола в свои ворота.

Подругу Джошуа Киммиха зовут Лина Майер, она родом из курортного немецкого города Бад-Бевензен и поддерживает футболиста с 2013 года.

Лероя Сане после поединка утешала давняя возлюбленная Кэндис Брук, которую называют двойником американской певицы Рианны.

Ранее мы сообщали, что Криштиану обогнал Платини в списке лучших бомбардиров Евро, оформив дубль в матче с Венгрией.

Выйдя с первых минут матча, Роналду стал первым в истории Евро, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Смотрите обзор матча Франция – Германия

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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