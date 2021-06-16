16 июня 16:00 Видео
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Россия 1
16 июня 19:00 Видео
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16 июня 77’
Италия 2
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Футболисту на Евро разбили лицо во втором матче подряд – Роналду такой рекорд не нужен

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июня, 22:53
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Главным неудачником Евро-2020 можно назвать игрока сборной Уэльса, которому в двух матчах подряд разбивали лицо. Впрочем, судьба вознаградила его путевкой в следующий раунд
Кифферу Муру дважды разбили лицо на Евро-2020. Криштиану в шоке
Кифферу Муру дважды разбили лицо на Евро-2020. Криштиану в шоке / Фото: REUTERS

Футболист сборной Уэльса Киффер Мур отличился необычным статистическим показателем на Евро-2020. Даже тяжело найти было ли подобное в истории чемпионатов Европы. Валлийцу пускали кровь в двух матча подряд!

В стартовом матче на Евро-2020 против Швейцарии Мур разбил голову в столкновении с соперником во время верховой борьбы. Тот поединок футболист заканчивал с красной повязкой на голове, но это не помешало ему отличиться забитым мячом.

А в матче второго тура против Турции Муру разбили нос. Случилось это за 15 минут до конца встречи, когда судьба поединка еще не была решена. Тем не менее, медики остановили кровотечение, что позволили Кифферу доиграть матч до финального свистка.

В заключительном матче группового этапа Уэльс встретится с Италией. Добавим, что валлийцы практически обеспечили себе путевку в 1/8 финала.

Накануне Криштиану Роналду установил бомбардирский рекорд чемпионатов Европы, опередив Мишеля Платини, а также стал первым игроком, сыгравшим на пяти разных Евро. Но от "рекорда" Мурра португалец точно бы отказался.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Уэльс
2
3:1
4
2
Италия
1
3:0
3
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
2:0 (77’)
Смотри на: Трансляция
Четверг, 17 июня
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