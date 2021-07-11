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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Футболист сборной Украины услышал в Турции песню KAZKA – и как запел!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июля, 17:56
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Полузащитник Евгений Макаренко, признанный лучшим украинским футболистом в поединке Евро с Англией, блеснул вокальными способностями на берегу Эгейского моря
Евгений Макаренко и его жена Татьяна
Евгений Макаренко и его жена Татьяна / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Андерлехта Евгений Макаренко блеснул своими вокальными способностями в турецком Бодруме, где вместе с женой Татьяной отдыхает после вылета с Евро-2020.

Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Во время их ужина в местном ресторане включили песню украинской группы KAZKA "Плакала". Евгений не удержался и принялся подпевать: "І мама молода, й закохана мала. На кухні всі однаково плакали". Получилось довольно проникновенно!

"Обрадовались, услышав песню на родном языке", – написала у себя в инстаграм-сториз Татьяна Макаренко

Смотрите, как Татьяна Макаренко отдыхает в Турции

Напомним, что Макаренко аналитики назвали лучшим игроком сборной Украины в последнем для нее матче Евро-2020 с Англией, в котором наша команда уступила 0:4.

А сразу после вылета с Евро Макаренко подарил сыну квадроцикл.

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#
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И
Г
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Турция
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
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3
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3
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3
4
Россия
3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
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