Футболист сборной Украины услышал в Турции песню KAZKA – и как запел!

Полузащитник Евгений Макаренко, признанный лучшим украинским футболистом в поединке Евро с Англией, блеснул вокальными способностями на берегу Эгейского моря

Евгений Макаренко и его жена Татьяна / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Андерлехта Евгений Макаренко блеснул своими вокальными способностями в турецком Бодруме, где вместе с женой Татьяной отдыхает после вылета с Евро-2020.

Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Во время их ужина в местном ресторане включили песню украинской группы KAZKA "Плакала". Евгений не удержался и принялся подпевать: "І мама молода, й закохана мала. На кухні всі однаково плакали". Получилось довольно проникновенно!

"Обрадовались, услышав песню на родном языке", – написала у себя в инстаграм-сториз Татьяна Макаренко

Смотрите, как Татьяна Макаренко отдыхает в Турции

Напомним, что Макаренко аналитики назвали лучшим игроком сборной Украины в последнем для нее матче Евро-2020 с Англией, в котором наша команда уступила 0:4.

А сразу после вылета с Евро Макаренко подарил сыну квадроцикл.