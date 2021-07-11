Футболист сборной Украины услышал в Турции песню KAZKA – и как запел!

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Андерлехта Евгений Макаренко блеснул своими вокальными способностями в турецком Бодруме, где вместе с женой Татьяной отдыхает после вылета с Евро-2020.
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Во время их ужина в местном ресторане включили песню украинской группы KAZKA "Плакала". Евгений не удержался и принялся подпевать: "І мама молода, й закохана мала. На кухні всі однаково плакали". Получилось довольно проникновенно!
"Обрадовались, услышав песню на родном языке", – написала у себя в инстаграм-сториз Татьяна Макаренко
Смотрите, как Татьяна Макаренко отдыхает в Турции
Напомним, что Макаренко аналитики назвали лучшим игроком сборной Украины в последнем для нее матче Евро-2020 с Англией, в котором наша команда уступила 0:4.
А сразу после вылета с Евро Макаренко подарил сыну квадроцикл.