Бухарест во время Евро-2020: тень Пентагона, фруктовая водка и маленький Париж

В свое время столицу Румынии за ее красоту сравнивали с главным городом Франции. Здесь нет замка Дракулы, зато есть Тележка с пивом, ковриги с маком и райский сад

Бухарест, где сборная Украины проведет сразу два матча Евро-2020 против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня), – не самое популярное туристическое направление. Путешественники скорее отправятся в гости к графу Дракуле в Трансильванию. Но многие недооценивают столицу Румынии, которую за свою красоту до прихода социализма и Чаушеску называли маленьким Парижем. Смотреть Украина – Северная Македония можно на нашем сайте.

Главная Insta-локация

Если вам каким-то образом удастся пробраться на верхние этажи Дворца Парламента, то с него откроется красивейший вид на площадь с фонтанами, которая особенно хороша после заката.

Чудесная панорама города открывается и с Триумфальной арки, которая трижды перестраивалась. Первая арка была построена еще в 1878 году из дерева, ко дню независимости Румынии от Османской империи. Вторую возвели в 1922-м в честь героев Первой мировой войны. А свой нынешний вид 27-метровая арка приобрела в 1936 году, став копией парижской. Внутри арки находится лестница, по которой можно подняться наверх и сделать впечатляющее селфи.

Что посетить в Бухаресте

1. Дворец Парламента в Бухаресте – одновременно и главная достопримечательность города, и место ненависти. Чтобы построить этого мраморного монстра в угоду диктатору Чаушеску, специально разрушили большую историческую часть столицы. За что его ненавидят многие румыны. Дворец вошел в историю, как второе по площади государственное здание в мире после Пентагона. А интерьер может соперничать с королевским дворцом по красоте стен и потолков, отделанных золотом и мрамором.

2. Гордость Бухареста – румынский Атенеум. В 1888 году он был открыт для служения искусству и науки. Здание было построено по проекту французского архитектора Альберта Галлерона. Часть средств на строительство была получена по открытой подписке в течение 28 лет. Атенеум пережил две мировые войны и был частично разрушен, но восстановлен, и сегодня богато украшенный дворец является главным концертным залом города и домом филармонии им. Дж. Энеску.

3. Жемчужина Бухареста – сад Чишмиджиу в самом сердце города. Парк был спроектирован еще в 1845 году австрийским ландшафтным дизайнером, а открылся в 1854-м. В центре находится озеро, по которому можно покататься на катамаранах и лодках, а также сделать массу фото на нескольких романтичных мостиках. Также в саду можно посидеть у старинных фонтанов или отдохнуть в тени деревьев на кованых лавочках.

И отдельного упоминания вне рейтинга стоит музей "Маленький Париж", который туристы называют самым романтичным местом города. Вы окунетесь в атмосферу конца 19-го – начала 20-го века, где все детали подобраны просто безупречно.

Где поесть в Бухаресте

1. Caru’ cu bere – "Тележка с пивом", наверное, самый популярный местный ресторан, если судить по отзывам туристов. Он открылся еще в 1879 году и с тех пор не изменился. Поэтому интерьер не менее лакомый кусочек, нежели кухня. Кухня в Caru’ cu bere – национальная с колбасками и изделиями из кукурузы. Основные блюда – от 6 евро. Утром и днем всегда есть бюджетные предложения меню завтраков и обедов (от €4). А вечером устраивают представления с национальными танцами.

2. Если хотите быстро и бюджетно перекусить, то в Бухаресте огромное количество мест, где готовят кебаб или фалафель, – от пары евро. Говорят, что лучшая шаурма в Dristor Kebap, которые разбросаны по всему городу. Но это все же не точно...

3. Ну и какой фанат во время Евро не захочет заглянуть в бар Shoteria, где надпись на входе гласит: "Станция первой алкоголизации и станция реабилитации". У небольшого заведения оригинальный декор под метро: меню на табло движения поездов, разноцветные сиденья и указатели на платформы. Бар славится своими шотами. Сет из 8 шотов – от 12 евро.

Что пить и чем закусывать

Традиционный фастфуд Румынии – covrigi, которые напоминают большие крендели, и gogosi – то есть пончики. Делают их на каждом шагу в маленьких пекарнях. Цена румынского национального фастфуда будет от €0,25 до €1, в зависимости от начинок и вида выпечки. Также один из любимых румынских десертов – блины с шоколадной пастой или джемом. Из алкоголя румыны предпочитают вина, пиво и настойки, особенно домашнюю фруктовую ракию.

Транспорт в Бухаресте

Стоимость карточки на метро на 2 поездки – €1, на 10 поездок – €4; проездной на неделю – €5,5. В автобусах, троллейбусах и трамваях дешевле – 1 поездка – €0,26. Общественный транспорт в Бухаресте работает с 05:00 до 23:00, но во время Евро могут и продлить. Однако после 11 вечера добраться куда-то проще всего на такси, благо, тарифы в Бухаресте достаточно бюджетные: от €0,3 за 1 км.

Что с собой забрать

Цены в Румынии ниже среднеевропейских, поэтому шоппинг в этой стране действительно выгодный. Помимо вещей, связанных с Дракулой, которые там сувенир №1, из Бухареста можно везти местный фарфор и всевозможную керамику. Стеклянные иконы, которые пишутся в зеркальном отображении, а в рамку вставляются рисунком внутрь. Не пожалеете, если возьмете румынские вина и крепкую настойку "цуйка", – проще говоря, фруктовый самогон.