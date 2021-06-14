14 июня 16:00 Видео
Шотландия 0
Чехия 2
14 июня 45’
Польша 0
Словакия 1
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Будто уже выиграли Евро: безумное веселье фанов Нидерландов после матча с Украиной

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 июня, 19:34
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Всю ночь болельщики сборной Нидерландов праздновали на улицах Амстердама победу своей команды в первом матче чемпионата Европы против Украины
После матча Амстердам гулял всю ночь
После матча Амстердам гулял всю ночь / Фото: Getty Images

В тяжелейшем поединке сборная Нидерландов обыграла Украину на старте Евро-2020. Матч прошел в Амстердаме, где хозяев поддерживали тысячи фанов, как на трибунах, так и в самом городе.

После финального свистка болельщики устроили массовые гуляния на улицах столицы королевства. Гоняли на машинах, жгли файеры, сожгли мотоцикл...

Читайте также: Какой матч, какие эмоции! Украина стартовала на Евро: репортаж из Амстердама

Также нидерландские болельщики отметили очень зрелую игру сборной Украины, которой напророчили беспроблемный выход из группы в 1/8 финала Евро-2020.

Напомним, что поединок Нидерландов и Украины – первый в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей после нулевой ничьей в первой половине игры.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:2
Видео О матче
0:1 (45’)
Смотри на:
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
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