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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Больше самой длинной улицы Киева: игрок сборной Швейцарии солидно набегал в матче против Франции

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июня, 01:31
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Полузащитник Аталанты Ремо Фройлер за 120 минут матча Евро-2020 между Швейцарией и Францией пробежал 14 600 метров
Фройлер был мотором Швейцарии
Фройлер был мотором Швейцарии

На Евро-2020 новая сенсация. Сборная Швейцарии обыграла Францию. Да еще как: отыграла два мяча по ходу матча! А потом безукоризненно била пенальти.

Мотором этой команды стал полузащитник Аталанты Ремо Фройлер. Он провел на поле 120 минут и за это время пробежал 14 600 метров. Это лучший показатель среди игроков обеих команд.

Для понимания, самая длинная улица Киева – это Броварской проспект, протяженностью 13,5 км.

Фройлер сыграл за национальную команду 32 матчи и забил 3 гола. Следующий раз он может выйти на поле уже 2 июля. В этот день состоится четвертьфинал Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании. Кстати, испанцы тоже не легко преодолели стадию 1/8 финала. Лишь в дополнительное время обыграли Хорватию – 5:3.

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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
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4
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Швейцария
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4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
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Вторник, 29 июня
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22:00
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Пятница, 2 июля
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Суббота, 3 июля
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