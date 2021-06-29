Больше самой длинной улицы Киева: игрок сборной Швейцарии солидно набегал в матче против Франции

Полузащитник Аталанты Ремо Фройлер за 120 минут матча Евро-2020 между Швейцарией и Францией пробежал 14 600 метров

Фройлер был мотором Швейцарии

На Евро-2020 новая сенсация. Сборная Швейцарии обыграла Францию. Да еще как: отыграла два мяча по ходу матча! А потом безукоризненно била пенальти.

Мотором этой команды стал полузащитник Аталанты Ремо Фройлер. Он провел на поле 120 минут и за это время пробежал 14 600 метров. Это лучший показатель среди игроков обеих команд.

Для понимания, самая длинная улица Киева – это Броварской проспект, протяженностью 13,5 км.

Фройлер сыграл за национальную команду 32 матчи и забил 3 гола. Следующий раз он может выйти на поле уже 2 июля. В этот день состоится четвертьфинал Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании. Кстати, испанцы тоже не легко преодолели стадию 1/8 финала. Лишь в дополнительное время обыграли Хорватию – 5:3.