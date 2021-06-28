А мог бы липами любоваться на Львовщине: игрок сборной Бельгии больше всех пробежал в матче с Португалией

Тома Менье стал героем встречи между Бельгией и Португалией. Бельгийский защитник пробежал более 11 километров и не дал сопернику отличиться

Тома Менье стал игроком матча Бельгия - Португалия / Фото: REUTERS

Три года назад во Львовской области высадили 11 800 метров липовых аллей. Если Тома Менье решит посмотреть на такую красоту, он знает сколько примерно нужно потратить сил. Именно 11 800 метров преодолел защитник сборной Бельгии в матче против Португалии.

Команды встретились в 1/8 финала. Судьба поединка была решена в концовке первого тайма, после эффектного удара Торгана Азара.

Бельгия выиграла – 1:0 и выбила действующих чемпионов Европы. Теперь почему бы самим не замахнуться на трон? Бельгийцев считают одними из фаворитов турнира. Впрочем, как и Италию. Но одна из этих команда завершит свое выступление на континентальном первенстве 2 июля.

Именно в этот день в Мюнхене в четвертьфинале Евро-2020 встретятся бельгийцы и итальянцы.