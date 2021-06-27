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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

12 раз по Крещатику: игрок дня на Евро-2020 набегал более 15 км

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 июня, 11:00
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Жоржиньо пробежал больше всех в матче Италия – Австрия и помог своей команде выйти в четвертьфинал Евро-2020. Итальянский полузащитник мог бы участвовать в марафонах на выживание
Жоржиньо набегал более 15 километров
Жоржиньо набегал более 15 километров / Фото: Reuters

Сборная Италии лишь в дополнительное время сумела сломить сопротивление Австрии в 1/8 финала Евро-2020. Одним из героев встречи стал полузащитник Жоржиньо. Он не отличился забитым мячом и не записал в своей актив ассист. Тем не менее, итальянец стал настоящим заводилой атак своей команды.

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Жоржиньо отыграл весь матч и за 120 с лишним минут преодолел 15 100 метров! Это рекорд среди всех игроков встречи.

Для сравнения, центральная улица нашей столицы Крещатик растянулась на 1200 метров. Итальянец мог бы за матч шесть раз пробежаться туда и обратно и осталось бы время для селфи возле Монумента Независимости.

Ранее мы писали, что Италия установила "долгоиграющий" рекорд чемпионатов Европы и более 1000 минут не пропускала. Подопечные Роберто Манчини держали свои ворота на замке на протяжении почти 13 матчей, а Федерико Кьеза забил за сборную через 25 лет после отца.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
2:1
Видео О матче
Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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