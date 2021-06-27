12 раз по Крещатику: игрок дня на Евро-2020 набегал более 15 км

Жоржиньо пробежал больше всех в матче Италия – Австрия и помог своей команде выйти в четвертьфинал Евро-2020. Итальянский полузащитник мог бы участвовать в марафонах на выживание

Жоржиньо набегал более 15 километров / Фото: Reuters

Сборная Италии лишь в дополнительное время сумела сломить сопротивление Австрии в 1/8 финала Евро-2020. Одним из героев встречи стал полузащитник Жоржиньо. Он не отличился забитым мячом и не записал в своей актив ассист. Тем не менее, итальянец стал настоящим заводилой атак своей команды.

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Жоржиньо отыграл весь матч и за 120 с лишним минут преодолел 15 100 метров! Это рекорд среди всех игроков встречи.

Для сравнения, центральная улица нашей столицы Крещатик растянулась на 1200 метров. Итальянец мог бы за матч шесть раз пробежаться туда и обратно и осталось бы время для селфи возле Монумента Независимости.

Ранее мы писали, что Италия установила "долгоиграющий" рекорд чемпионатов Европы и более 1000 минут не пропускала. Подопечные Роберто Манчини держали свои ворота на замке на протяжении почти 13 матчей, а Федерико Кьеза забил за сборную через 25 лет после отца.