113 полей в ряд: кто зарядил Англию на победу над Германией

Калвин Филлпс больше всех пробежал в матче 1/8 финала Евро-2020 между Англией и Германией. Энергичность Калвина стала залогом успеха англичан

Калвин Филлипс набегал больше всех / Фото: Reuters

Англия вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 финала турнира команду Германии. Нашим героем встречи стал полузащитник англичан Калвин Филлипс, преодолевший наибольшее расстояние в матче. Энергичность футболиста передалась и его партнерам.

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Филлипс за 90 минут встречи набегал 11 300 метров. Это расстояние равняется 113 футбольным полям, если бы их расположили в ряд.

А еще во время матча случился забавный ляп – комментатор назвал Эда Ширана сыном Бекхэма. Комментатор матча Англия – Германия рассказывал о сыне Дэвида Бекхэма, когда в кадр попал знаменитый певец Эд Ширан. Зрители у экранов подумали, что комментатор имел ввиду именно его.