Звездный игрок сборной Англии к Евро повторил прическу знаменитого футболиста-алкоголика

Фил Фоден перед чемпионатом Европы сменил имидж и перекрасил волосы в стиле Пола Гаскойна на Евро-1996. Теперь главное, чтобы Фоден не решился повторять подвиги Газзы с бутылкой

Фил Фоден сделал прическу в стиле Пола Гаскойна / Фото: Getty Images, Instagram

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии Фил Фоден накануне старта Евро-2020 решил сменить имидж. Новой прической футболист похвастался в соцсетях и сразу же взорвал интернет.

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Дело в том, что фанаты увидели сходство нового имиджа Фодена с прической знаменитого нападающего Пола Гаскойна, с которой он щеголял на Евро-1996. Тогда Газза был настоящим лидером национальной команды и помог Англии добраться до полуфинала.

"Я помню, как смотрел нарезки игры Газзы по телевизору. Он был невероятным игроком. Я знаю, что он значит для страны и что он сделал, поэтому было бы неплохо, если бы я попытался принести немного Газзы на поле", – признался Фоден, которого цитирует Goal.com

Болельщики в комментариях разделились на два лагеря: одним понравилась прическа Фодена, другие ее критиковали – мол, такая у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Впрочем, главное, чтобы Фоден не решился еще кое в чем копировать Гаскойна, учитывая его проблемы с алкоголем.

Знаменитый гол Гаскойна в ворота Шотландии на Евро-1996: