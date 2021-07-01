Знаете, был такой фильм... там дерево упало: чудо-аналитика матча Украины от Шария

Блогер Анатолий Шарий считает, что команде Андрея Шевченко на Евро-2020 невероятно везет, а вот потрясающей ее победу в 1/8 финала назвать нельзя

Анатолий Шарий не впечатлен матчем Украины / Фото: Reuters

Скандальный блогер и бывший журналист Анатолий Шарий прокомментировал победу сборной Украины над Швецией 2:1 в 1/8 финала Евро-2020. Правда, "аналитика" получилось какая-то сумбурная, запутанная и не слишком радостная. Напомним, что 29 июня в Глазго Артем Довбик принес победу команде Шевченко на 120+1 минуте.

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"Я не скажу, что это был очень какой-то яркий футбол. Это было не то, что подарила, конечно же, Швейцария. Вот то было потрясающе. Здесь потрясающего не было. Но тем не менее я должен сказать, что были удары, которые должны были залететь в ворота, но не залетели. Это всегда волнительно. В общем, что-то было такое... судили-рядили и потом последняя секунда. Буквально – последняя секунда: на – получи", – рассказал Шарий на своем канале

Украинские футболисты радуются победе / REUTERS/Robert Perry

"Как по маслу проходит сборная Украины – то там повезло, то там подвезло. А знаете, был такой фильм, и там были не самые сильные, скажем так, но как-то им все способствовало – там дерево упало, там – это, там – это, и они как-то... Представляете, если победят? Чемпионы... Да, то будет, конечно, круто"

Ранее мы рассказывали, как за Украину болели польские комментаторы. Они не могли успокоиться после победного удара украинского нападающего Артема Довбика в экстра-тайме 1/8 финала со Швецией на Евро-2020.